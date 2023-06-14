Berlusconi’nin cenaze törenine katılacak isimler belli oldu

İki gün önce hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin cenaze törenine Türkiye'den katılacak isimler belli oldu.

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İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, geçen pazartesi günü 86 yaşında hayatını kaybetti.

Berlusconi için bugün Milano’nun Duomo Katedrali’nde devlet töreni yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Berlusconi’nin cenaze törenine katılacak.

AKP kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ve Çelik, Berlusconi için bugün düzenlenecek cenaze törenine katılmak için İtalya’ya gidecek.

ERDOĞAN İÇİN “EN İYİ DOSTUM” DİYORDU

Silvio Berlusconi bir zamanlar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı “En yakın dostum” olarak tanımlıyordu.

Başbakanlığı döneminde Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Berlusconi, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın 2003’te İstanbul’da kıyılan nikâhında şahitlik yapmıştı.

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