Berlusconi’nin mirası ortaya çıktı: Sevgilisine rekor para bıraktı

12 Haziran'da 86 yaşındayken yaşama veda eden İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin mirası ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İtalya siyasetinin önde gelen figürlerinden biri olan ve siyasi kariyerinin yanı sıra iş hayatındaki hamleleri ve aşk hayatıyla da sık sık gündem olan Silvio Berlusconi’nin mirası ortaya çıktı…

12 Haziran’da yaşama veda eden Berlusconi’nin mirasını çocukları, eski eşi ve partneri arasında nasıl paylaştıracağı merak konusu olurken, bunun bütün detayları ortaya çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan aileye kaynaklar, Berlusconi’nin en büyük çocukları Marina ve Pier Silvio’nun, babalarının kurduğu Fininvest isimli holdingin çoğunluk hisselerinde eş hisseler elde edeceğini söyledi.

Her iki ismin de Fininvest’in hisselerinin yüzde 53’ünü ortaklaşa kontrol edeceği belirtilirken Marina Fininvest’in başkanı olarak görev alıyordu. Pier Silvio ise şirketler grubunun gözdesi olan MediaForEurope’u yönetiyordu.

Berlusconi’nin 5 çocuğu daha önce hiçbir hissedarın şirketleri tek başına yönetmeyeceğini açıklamıştı. Berlusconi’nin ikinci evliliğinden olan ve babalarının şirketleriyle daha az ilgilenen çocukları Barbara, Eleonora ve Luigi Berlusconi’ye hisse verildiği kaydedildi.

“SİZİ ÇOK SEVİYORUM” YAZARAK BİTİRMİŞ

Reuters haber ajansı, 2006’da yazılan mirasın sonuna Berlusconi’nin, “Teşekkürler, hepinizi çok seviyorum, babanız” yazdığını da aktardı.

Berlusconi’nin son günlerinde yanında olan partneri Marta Fascina ise mirastan pay alan isimlerden biri oldu. Fascina ve Berlusconi’nin kardeşi Paolo’ya 100’er milyon euro (yaklaşık 2.8 milyar TL) bırakıldı. Berlusconi ayrıca yakın arkadaşı Marcello Dell’Utri’ye de 30 milyon euro (yaklaşık 852 milyon TL) bıraktı.

Dört dönem başbakanlık yapan ve muhafazakar Forza Italia partisinin lideri olan Berlusconi, 33 yaşındaki Fascina ile evlenmemiş olsa da kendisine “eşim” diye sesleniyordu.

İtalyan yasalarına göre çocuklar ebeveynlerinin servetlerinin üçte ikisini eşit olarak alırken, geriye kalan üçte bir ise mirasta hak kazanabiliyor.

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