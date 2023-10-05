Biden, ajanları ısıran köpeğini gönderdi

ABD Başkanı Biden'ın 2 yaşındaki köpeği Commander, çok sayıda Gizli Servis ajanını defalarca ısırmasıyla gündemdeydi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden’ın Gizli Servis ajanlarını ısıran köpeği Commander’ın Beyaz Saray’dan gönderildiği açıklandı.

2 yaşındaki Alman çoban köpeği Commander, Beyaz Seray personeli ve Biden’ı koruyan Gizli Servis ajanlarını sık sık ısırmasıyla gündemdeydi.

First Lady Jill Biden’ın sözcüsü, Commander’ın artık Beyaz Saray’da kalmadığını belirtti. Sözcü, Başkan Biden ve eşinin Beyaz Saray personelinin sağlığını çok önemsediğini ifade ederek “Commander şu anda Beyaz Saray’da değil. Sonraki adımlar değerlendiriliyor” dedi.

Köpeğin şu anda nerede olduğunu açıklamayan sözcü, bu süreçte ajanların çok sabırlı davrandığını da sözlerine ekledi.

Commander son olarak cumartesi günü Biden’ın Beyaz Saray’daki çalışma odasının balkonunda görülmüştü. ABD Gizli Servisi köpeğin 11 ajanı ısırdığını duyurmuş, ABD basını ise asıl sayının bunun çok üzerinde olduğunu yazmıştı.

Biden, daha önce de diğer köpeği Major’ı agresif davranışları nedeniyle bir arkadaşına vermişti.