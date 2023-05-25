Biden, Genelkurmay Başkanı olarak Charles Q. Brown Jr’ı aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, bir sonraki Genelkurmay Başkanı adayı olarak Orgeneral Charles Q. Brown Jr'ı işaret etti.

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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Brown’ı bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Brown’ın babası ve dedesinin de geçmişte Amerikan ordusuna hizmet veren askerler olduğunu kaydeden Biden, bu kişinin askeri pilot olarak deneyimlerinden ve orduya katkılarından bahsetti.

Biden, Avrupa, Orta Doğu ve Hint Pasifik’te görev yaptığını kaydettiği Brown’ın askeri bilgisini ve yeteneklerini övdü. Brown’ın dünya genelinde müttefikler ve ortakların da saygısını kazandığını ifade eden Biden, terör örgütü DEAŞ’a karşı kurulan koalisyondaki rolüne de değindi.

Değişimler karşısında hızlı hareket edip bunlara hızlı adapte olmak gerektiğini belirten Biden, Çin ile rekabeti iyi yönetmek ve Avrupa’daki savaşın gerçekliğiyle yüzleşmek gerektiğine dikkati çekti.

Biden, Senato’yu Brown’ın adaylığını iki partili destekle onaylamaya çağırdı.

BIDEN’DAN MILLEY’E TEŞEKKÜR

Mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’e hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Biden, Milley’in, dünyanın karşı karşıya olduğu en karmaşık güvenlik ortamında orduya liderlik ettiğini söyledi.

Biden, bu sürede NATO ve Hint Pasifik’te ittifaklarını güçlendirdiklerini belirterek Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ilan edilen üçlü güvenlik paktı (AUKUS) gibi yeni ortaklıklar da kurduklarına dikkati çekti.

Uzay ve siber alanlarındaki tehditler, iklim değişikliği ve küresel salgın gibi zorluklarla mücadele ettiklerini ifade eden Joe Biden, “Amerikan tarihinin en uzun savaşını bitirdik. Teröristleri savaş meydanında uzaklaştırmaya devam ediyoruz ve Rus saldırganlığına karşı bir özgürlük savunucusu olarak dünyayı bir araya getiriyor ve cesur Ukrayna halkının yanında duruyoruz.” diye konuştu.

SAVUNMA BAKANI AUSTİN’DEN DESTEK

Savunma Bakanı Lloyd Austin de yazılı açıklamasında Biden’ın Brown’ı Genelkurmay Başkanı adayı göstermesini coşkuyla karşıladığını belirterek Brown’ın stratejik yeteneklere sahip bir askeri lider olduğunu vurguladı.

Mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in dört yıllık görev süresi bu yıl sona eriyor.

Biden’ın yeni adayının Senato’dan geçmesi halinde Brown Jr, ülke tarihinde Colin Powell’dan sonra Genelkurmay Başkanlığı yapacak ikinci siyahi Amerikalı olacak.

PASİFİK’TE GÖREV YAPMASI ABD’NİN ÇİN STRATEJİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Brown, askeri kariyerindeki ilk ve Hava Kuvvetleri Komutanı olmadan önceki son görev yerinin Pasifik olmasıyla dikkati çekiyor. Hava Kuvvetlerinde F-16 pilotu olarak görev aldıktan sonra ilk görev yeri Güney Kore'nin Kunsan Hava Üssü olan Brown, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı olmadan önce ise ABD Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanıydı. Doktrin ve stratejiler konusundaki ilgisinin yanı sıra özellikle de Çin ile rekabette askeri yatırımların hızlandırılması gerektiği, aksi takdirde ABD'nin Çin ile rekabeti kaybedeceğini savunduğu “Hızlan ya da Kaybet” konseptinin de fikir babası olarak biliniyor. Bu konsepte göre, ABD'nin mevcut silah sistemlerini arttırmak yerine daha gelişmiş yeni silahlara yatırım yapma konusunda hızlanmaması durumunda Çin ile rekabeti her alanda kaybedecek. Brown bu konsept kapsamında ABD ordusunun da yeniden yapılandırılması gerektiğini savunuyor. Pasifik bölgesine ve küresel askeri trendlere olan ilgisinin onu, rakibi Deniz Piyadeleri Komutanı David Berger'a karşı öne çıkardığı söyleniyor. ABD’NİN EN ETKİLİ PİLOTLARINDAN BİRİ ABD Hava Kuvvetlerinde, 130 saati muharip uçuş olmak üzere 2 bin 900'den fazla uçuş saatine sahip önemli bir pilot olarak bilinen Brown, kariyerinde kısa bir süre içerisinde uçuş öğretmenliği ve seçkin pilotların görev alabildiği ABD Hava Kuvvetleri Savaş Uçağı Silah Sistemleri Eğitmenliği gibi görevlerde bulundu. 1990'ların sonlarından itibaren Amerikan pilotların uçak ve silah eğitimlerinde önemli görevler alan Brown, görev bölgesi Orta Doğu olan Merkez Kuvvetler Komutanlığında da (CENTCOM) filo komutanlığı ve silah sistemleri komutanlığı gibi görevlerde bulundu. Brown, Kosova ve Bosna savaşlarının yanı sıra 2002 Afganistan, 2003 Irak işgallerinde de rol aldı. ABD'li general dış görevlerinin yanı sıra ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığında da harekat komutanlığından, Hava Kuvvetleri Genel Sekreterinin kurmay başkanlığı gibi görevler aldı. FLOYD OLAYLARINDA ABD ORDUSUNDAKİ IRKÇILIĞA İLİŞKİN VİDEO YAYINLADI General Brown'ın kamuoyunda tanınmasına katkı sağlayan önemli faktörlerden biri de Minneapolis kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülkedeki protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine ender görülen bir çıkış yaparak ABD'deki ırkçılığa yönelik video yayınlaması oldu. Floyd olaylarının ülke çapına yayılmasından birkaç gün sonra 5 Haziran 2020'de Brown'ın açıklaması, ABD Hava Kuvvetleri tarafından yayınlandı. Kısa sürede medyada ses getiren videoda Brown, siyahi bir asker olarak ABD ordusunda yaşadıklarını anlattı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı için adaylığı Senato'da bekleyen biri için nadir görülen bu çıkışında Brown, “iyi bir pilot olarak biliniyor musunuz?” şeklindeki sorulara, “Afrika kökenli olmaktan” kaynaklı ön yargılara maruz kaldığını ifade etmişti. Brown, “Ülkemizde yüzyıllar boyunca süregelen ırkçılığı düzeltemem, Hava Kuvvetlerimizin üyelerini etkilemiş onlarca yıllık ayrımcılığı düzeltemem” diyerek serzenişte bulunmuş ve konuşması ABD'de gündeme oturmuştu. Brown'ın bu konuşmasının da onu demokratlar arasında favori haline getirdiği ve Biden'ın bunu da dikkate alarak tercihini yaptığı yorumları yapılıyor. (AA)

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