Biden: Planım işe yarıyor ve daha yeni başlıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisinin büyüme performansının G7 ülkeleri arasında pandemiden sonra en güçlü toparlanma ve en düşük enflasyona dayandığını kaydetti.

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ABD Başkanı Biden, yazılı açıklamasında, ABD’nin yılın ikinci çeyreğine dair gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Ülke ekonomisinin büyüdüğüne ve aileler için maliyetleri düşürdüklerine dikkati çeken Biden, bugünkü GSYH verilerinin ekonominin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 2,4 oranında büyüdüğünü ve enflasyonun önemli ölçüde düştüğünü gösterdiğini söyledi.

Biden, özel sektör yatırımlarının güçlü olduğunu ve “Amerika’da Yatırım” gündemine uyumlu olarak imalat tesislerine yapılan yatırımların büyümeye 40 yılda olduğundan daha fazla katkıda bulunduğuna işaret etti.

Ekonominin devam eden büyümesinin G7 ülkeleri arasında pandemiden sonra en güçlü toparlanma ve en düşük enflasyona dayandığının altını çizen Biden, bu ilerlemenin kaçınılmaz veya tesadüfi olmadığını vurguladı.

Başkan Biden, işsizlik oranının rekor düşük seviyelere yakın seyrettiğine, enflasyonun üçte iki oranında düştüğüne ve reel ücretlerin pandemi öncesine göre daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Ekonomik planım işe yarıyor ve daha yeni başlıyoruz.” ifadesini kullandı. (AA)

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