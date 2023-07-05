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Biden, Scholz ile NATO Zirvesi hazırlıklarını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

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Biden, Scholz ile NATO Zirvesi hazırlıklarını görüştü

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Scholz, 11-12 Temmuz’da Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’nin hazırlıklarını gözden geçirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, NATO ittifakını daha da güçlendirmek dahil zirvede ele alınacak bir dizi konuyu masaya yatırdı.

Görüşmede Scholz, Biden ve Amerikan halkının 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü kutladı. (AA)

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