Biden, Türkiye kararını değiştirdi mi? Beyaz Saray açıkladı…

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’deki seçimlerden sonra F-16 anlaşmasıyla ilgili bir gelişme olabileceğine dair ABD Kongresinde herhangi bir hareket olup olmadığına ilişkin soruya Kirby, bu konuda herhangi bir teminattan haberdar olmadığını söyledi.

Kibry, konuyla ilgili gazetecileri Kongre yetkililerine yönlendirdi ve Biden’ın bu konudaki pozisyonunun değişmediğinin altını çizdi.

Kirby, “Bu konuda yalnızca Başkan Biden adına konuşabilirim ve onun da F-16 ile ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde hiçbir şey değişmedi.” ifadesini kullandı.

BELGOROD’DA AMERİKAN SİLAHLARININ KULLANILDIĞI İDDİALARI İNCELENİYOR

Rusya’nın “bir Ukrayna sabotaj grubunun, ABD menşeli silah ve araçlarla ülkenin Belgorod bölgesine girdiği” iddiasıyla ilgili Kirby, ABD ekipman ve araçlarının olaya karışmış olabileceğine dair iddiaları incelediklerini söyledi.

Kirby, Amerikan ekipmanlarının Rusya içindeki saldırılarda kullanılmasını desteklemedikleri konusunda net ve tutarlı oldukları görüşünü paylaştı.

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in Bahmut’ta 20 binden fazla askerinin öldüğü ifadesine ilişkin ise Kirby, bu sayının kendi tahmin ettikleri rakamlarla örtüştüğünü ve Bahmut’taki saldırılarının Rusya’ya maliyetinin daha fazla olduğuna işaret etti.

ÇİN’İN MİCRON YASAĞI

Çin’in Amerikan çip üreticisi Micron’un, kritik altyapı projelerine ürün sağlamasını yasaklamasına ilişkin Kirby, Çin’in bu adımının Hiroşima’daki G7 zirvesinde atılan ekonomik adımları “baltalama girişimi” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, yasağın G7 marjındaki ekonomik dayanıklılık ve güvenlikle ilgili ortak açıklamadan bir gün sonra geldiğine dikkati çekerek Çin’in bu tür çabalara karşı koymaya çalıştığını ifade etti.

Kirby, diğer yandan Çin ile iletişim kanallarını açık tutmayı hedeflediklerini ancak bunun Çin’in “uygunsuz hareket” ettiği zaman öylece duracakları anlamına gelmeyeceğini bildirdi.

SUDAN’DAKİ KRİZ

Kirby, Sudan’da yürürlüğe giren bir haftalık ateşkesin insani yardımın iletilmesi için “iyiye işaret olduğunu” söyleyerek Suudi Arabistan ve uluslararası toplumla anlaşma kapsamındaki gelişmelerle ilgili yakın şekilde çalıştıklarını aktardı.

Koordinatör Kirby, Hartum ve başka bölgelerde zaman zaman bazı çatışmalar yaşansa da ateşkesin genel olarak uygulandığını gördüklerini ifade etti.

İSRAİL’DEKİ PROTESTOLAR

Kirby, İsrail’deki yargı reformu konusunda ABD’nin pozisyonunu önceden açıkça belirttiğini hatırlatarak, halkın iradesini temsil edecek şekilde uzlaşıyı teşvik ettiklerini İsrailli yetkililere ilettiklerini bildirdi. (AA)

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