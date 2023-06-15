Biden’dan “Trump davasıyla ilgili konuşmayın” talimatı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokratlar ve kampanya ekibine, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili "sessiz kalmaları" talimatını verdiği öne sürüldü.

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Politico’nun haberine göre, Biden ve üst düzey yardımcıları, Demokratik Ulusal Komite (DNC) ve 2024 başkanlık seçimleri kampanyasıyla ilgilenen ekibine, Trump’ın “devlete ait gizli belgeleri sakladığı” suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili “yorum yapmamaları” yönünde talimat verdi.

Bazı Demokratlar, Trump hakkındaki suçlamalara sessiz kalmasının 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday olan Biden’ı, rakibine karşı önemli siyasi bir hamle yapma şansından mahrum bırakacağı görüşünü savunuyor.

Bu nedenle Biden ve ekibinin, seçimlerin yapılacağı gelecek yıl Trump hakkındaki suçlamalarla ilgili gelişmelere göre bu kararı yeniden gözden geçirmeleri ihtimalinin olduğu söyleniyor.

TRUMP UZLAŞMAYI REDDETTİ

Washington Post'un üç kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump'ın avukatı Christopher Kise, geçen yaz, gizli belgeler soruşturması konusunda Trump’a Adalet Bakanlığı ile uzlaşma önerdi.

Kise, elindeki tüm belgelerin geri verilmesi sözüne karşılık soruşturmadan vazgeçilmesi için Adalet Bakanlığı ile uzlaşılabileceğini ve böylece taraflar arasındaki “hararetin düşürülebileceğini” Trump’a söyledi ancak Trump, Kise'ın bu önerisini, diğer avukatlarının soruşturmaya karşı “daha kavgacı bir tutum” alınması tavsiyesini dikkate alarak reddetti.

Kise'nin, Trump'a söz konusu uzlaşma önerisini birkaç kez daha götürdüğü ancak Trump'ın kararını değiştirmemesi üzerine Adalet Bakanlığı ile uzlaşma girişiminden vazgeçtiği kaydedildi.

Eski Florida Başsavcısı olan Kise'ye, geçen yıl Trump’ın ekibine katılması için 3 milyon dolar ödenmişti.

GİZLİ BELGELER SORUŞTURMASI OLAYI

Trump'ın Florida’daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında “gizli belgeler” soruşturması kapsamında basılarak içeriden yaklaşık 15 kutu belgeye el konulmuştu.

Trump, baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları “siyasi” olarak nitelemiş, özellikle Mar-a-Lago’dan alınan belgelerin “bağımsız bir hakem veya özel bir hakim” tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, “Gizli belgeler” ve “6 Ocak Kongre baskını” soruşturmalarına başkanlık etmek üzere özel yetkili uzman olarak eski Başsavcı Jack Smith'i atamıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump, önceki gün Florida'daki federal mahkemede hakim karşısına çıkarak gizli belgeler konusunda hakkındaki 37 ayrı suçlamayı reddetmişti.

Trump ayrıca, 13 Haziran’da “gizli belgelerle” ilgili hakkında açılan dava kapsamında Miami’deki bir federal mahkemede hakim karşısına çıkmış, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamaları reddetmişti.

Başkan Biden ve Beyaz Saray ekibi, Trump’a yöneltilen suçlamalarla ilgili devam eden bir davaya ilişkin yorum yapmayacaklarını açıklamıştı.

Oğlu Hunter Biden’ın Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vergi suçlarının yanı sıra bir silah alımı sırasında yanlış beyanda bulunmaktan suçlanma ihtimali nedeniyle Başkan Biden’ın devam eden davalarla ilgili özel bir hassasiyet gösterdiği ifade ediliyor. (AA)

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