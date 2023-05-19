Biden’ın azledilmesi için harekete geçtiler

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Vekil Marjorie Taylor-Greene, ülkenin sınır güvenliğini ve dolayısıyla ulusal güvenliğini sağlayamamakla itham ettiği Başkan Joe Biden'ın azledilmesi için gerekli adımları atmaya hazırlanıyor.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Milletvekili Greene, Kongre’de yaptığı basın toplantısında, Biden’ın azledilmesi için suçlama dayanaklarını meclise sunmaya hazırlandığını açıkladı.

Greene, Biden’ın “sistematik olarak ülkeyi mahvettiğini” öne sürerek, “Biden, göçmenlik yasalarını uygulamayı ve sınırlarımızı güvence altına almayı reddederek kasıtlı olarak ulusal güvenliğimizi tehlikeye attı ve 170’ten fazla ülkeden yaklaşık 6 milyon yasa dışı (göçmenin) ülkemizi işgal etmesine izin verdi.” ifadesini kullandı.

Biden’ı kasten yasanın gerekliliklerini yerine getirmemekle suçlayan Greene, sınırdaki güvenlik zafiyeti nedeniyle fentanil kaynaklı ölümlerden de Başkan’ı sorumlu tuttu.

Greene, Biden’ın gerekli önlemleri almayarak “Amerikan vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye attığını” iddia ederek, “Biden’ın anayasal görevini bariz bir şekilde ihlal etmesi ulusal güvenliğimize doğrudan bir tehdittir. Bu nedenle Biden, ABD Başkanı olarak hizmet etmeye uygun değil.” şeklinde konuştu. Greene, bu nedenle Biden’ın azledilmesi gerektiği görüşünü savundu.

Cumhuriyetçi milletvekilinin azil talebiyle ilgili Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde harekete geçilse dahi Senato’da Demokratların çoğunlukta olması nedeniyle söz konusu adımın bir sonuca varması beklenmiyor.

Greene, benzer şekilde dün, yargıyı Cumhuriyetçilere karşı militarize ettiğini savunduğu Adalet Bakanı Merrick Garland, düzensiz göçmen sorunuyla mücadele edemediğini öne sürdüğü İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve Biden yönetimini desteklemeyenlere karşı adımlar attığını iddia ettiği FBI Direktörü Christopher Wray’in azli için de suçlama dayanaklarını meclise sunmuştu. (AA)

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