Bilim insanları Türkiye’yi sarsan depremleri inceliyor: ‘ABD’de beklenen büyük deprem için ipucu olabilir’

ABD’nin batı kıyılarında da yakın zamanda şiddetli bir deprem bekleyen ülkedeki bilim insanları, Doğu Anadolu Fay Hattı’na çok benzeyen San Andreas Fayı’ndan meydana gelebilecek sarsıntılarla ilgili olarak Türkiye’deki depremlerden elde edilen verileri ayrıntılı olarak incelemeye başladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'yi yasa boğan depremler, dünyanın en tehlikeli fay hatlarından birinin bulunduğu ABD'nin California eyaletinde de tedirginlik yarattı.

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından New York Times gazetesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı fay hattının California'daki tehlikeli San Andreas fayıyla karşılaştırdı. Habere göre, iki fayın yapıları itibarıyla birbirlerine çok benzediğine dikkat çeken bilim insanları, Türkiye'yi sarsan depremleri inceleyerek gelecekte ABD'nin batı kıyısını etkileyebilecek şiddetli depremlerle ilgili ipucu elde etmeye çalışıyor.

ABD'li bilim insanları, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın yakın zamanda şiddetli bir deprem üretmesi beklenen San Andreas fayıyla birçok ortak noktası bulunduğuna dikkat çekerek uydu ve yer ölçümleri aracılığıyla Kahramanmaraş merkezli depremleri ve sonrasındaki artçıları incelemeye başladı. Araştırmacılar, iki ayrı şiddetli depremi inceleyerek California'da beklenen büyük depremin potansiyel şiddetini analiz ediyor.

‘ART ARDA İKİ DEPREM BURADA DA MÜMKÜN’



ABD'li sismolog Ross Stein, “Bu depremlerden çok şey öğreneceğimize şüphe yok” diye konuştu.

Türkiye'deki artçı depremleri inceleyen Scripps Ensitütüsü'nden Dr. Debi Kilb, Kahramanmaraş'ta yaşanan ikinci depremin beklenmedik bir durum olduğunu, bunun San Andreas Fayı'nda da yaşanabileceğini kaydetti. Cornell Üniversitesi'nden Profesör Judith Hubbard da, San Andreas fayındaki bir depremin başka bir fayın kırılmasına ve bir başka şiddetli depreme yol açabileceğini vurguladı.

California, 1906'da 7,9 büyüklüğündeki San Francisco depremiyle, 1857'de de benzer büyüklükteki Fort Tejon depremiyle sarsılmıştı. Her iki deprem de dünyanın en tehlikeli faylarından biri olan San Andreas Fayı üzerinde yaşanmıştı.

DOĞU ANADOLU FAYI’NIN İKİ KATI

Bilim insanlarına göre Los Angeles'ta gelecek 30 yılda 7,5 büyüklüğünde bir deprem yaşanma olasılığı yüzde 30. Bölgenin farklı yerlerinde de yakın zamanda şiddetli depremler yaşanabilir.

New York Times, California boyunca yaklaşık 1200 kilometre uzunluğa sahip San Andreas Fayı'nın Doğu Anadolu Fay Hattı'nın iki katı uzunluğunda olduğuna dikkat çekerek California'daki depremin daha şiddetli olabileceği yorumunu yaptı.

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