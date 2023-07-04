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Binlerce uçuş ertelendi, ABD’liler havalimanında mahsur kaldı

ABD'de olumsuz hava şartları nedeniyle 4 binin üzerinde uçuş ertelendi.

Sozcu.com.tr
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Binlerce uçuş ertelendi, ABD’liler havalimanında mahsur kaldı

ABD’de olumsuz hava şartları nedeniyle 4 binin üzerinde uçuş ertelenirken 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili öncesinde yaşanan yoğunluk, hayatı olumsuz etkiledi.

Flight Aware uçuş izleme sitesine göre, ABD havalimanlarından gerçekleştirilmesi planlanan 4 binin üzerinde iç ve dış hat uçuşları, olumsuz hava koşulları yüzünden ertelendi.

Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalırken 4 bin 165 uçuş ertelendi, 131 sefer iptal edildi.

ABD'nin doğu yakasında gök gürültülü fırtınalar etkili olurken ülkenin batı ve güneyi ise mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla boğuşuyor. (AA)

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