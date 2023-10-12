Binlerce yedek askeri çağıran İsrail, Gazze’ye kara operasyonuna hazırlanıyor

İsrail basını, savaş kabinesinin Hamas’ın kontrolündeki Gazze Şeridi’ne ablukayı sertleştireceğini ve bir kara operasyonunun beklendiğini yazdı. Birçok yayın organı, yeni hükümetin aralarında yurt dışındaki İsraillilerin de bulunduğu 360 bin yedek askeri seferber ederek Gazze’ye kara operasyonuna hazırlandığına dikkat çekti.

Hamas’ın kanlı baskını sonrası Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’in, Filistinli gruplara daha sert bir yanıt vermeye hazırlandığı ve “kara operasyonu” seçeneğinin ilk sırada olduğu belirtildi.

İsrail, 2005’te Gazze’den çekilmiş ve 2007’de Hamas bölgede iktidara gelmişti.

On binlerce İsraillinin ve gönüllünün Gazze operasyonuna katılması beklenirken Gazze sınırına çok sayıda zırhlı araç konuşlandırıldı. Yedek askerlerin bir bölümünün de Batı Şeria ve kuzeydeki Lübnan sınırına sevk edileceği belirtildi.

‘İSRAİL İÇİN RİSKLİ OPERASYON’

Öte yandan askeri uzmanlar, yedek askerlerin eğitimi ve mühimmatların hazırlanması için zamana ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, Gazze’ye kara harekatının çok riskli olduğunu, ciddi bir İsrailli kaybıyla sonuçlanabileceğini ve askerlerin rehin alınabileceğini, ancak Netanyahu hükümetinin başka şansı olmadığını belirtiyor.

İsrail basını, kara operasyonunun muhtemelen gelecek hafta başlayacağını, İsrail birliklerinin doğu ve kuzey yönünden Gazze’ye girerek bölgeyi kuşatma altına alacağını kaydetti. İsrail ordusunun temel hedefi Hamas’ın kullandığı yeraltı tünellerini yok etmek ve Filistinli grupların kaçırdığı İsrailli rehineleri kurtarmak olacak.

Öte yandan bu çapta bir operasyonun Gazze’deki sivil ölümleri daha da artıracak olması uluslararası tepkilere yol açacak. İsrail’in cumartesi gününden bu yana düzenlediği hava saldırılarında Gazze’de can kaybı 1200’ü bulurken bölgeye elektrik su ve yakıt arzı da kesilmiş durumda.