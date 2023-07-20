Birleşik Arap Emirlikleri’nin Erdoğan’a verdiği devlet nişanı gündem oldu

Orta Doğu turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri'nde takdim edilen Zayed Devlet Nişanı uzun bir aranın ardından gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan El Vatan Sarayı’nda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Heyetler arası görüşmenin ardından BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Erdoğan’a “Zayed Devlet Nişanı” takdim etti. Erdoğan, Al Nahyan’a teşekkür ederken, ikili devlet nişanı ile fotoğraf da çektirdi. Erdoğan’a verilen devlet nişanı böylelikle bir süre sonra tekrar gündem oldu.

Devlet başkanlarına ve liderlere verilen en yüksek sivil onur olarak bilinen Zayed Devlet Nişanı ilk olarak 1995’te dönemin Japonya Veliaht Prensi Naruhito’ya verilmişti. O zamandan beri 30’dan fazla devlet başkanı, kral ve kraliçeye takdim edilen devlet nişanını en son alan isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

İngiltere’nin merhum kraliçesi Elizabeth, ABD’nin eski başkanlarından George W. Bush, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye lideri Beşar Esad, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Almanya’nın eski başbakanlarından Angela Merkel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi bu nişanı alan isimlerden bazıları. Bu unvana 2022 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da layık görülmüştü.

Boyna asılan ve tamamı altından yapılan bu nişan üzerinde pırlanta, zümrüt ve yakut taşlar dikkat çekiyor.

ABD’nin eski başkanlarından George W. Bush’a takdim edilen nişan halen Teksas’ta sergileniyor.

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