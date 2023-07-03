BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli
Birleşmiş Milletler (BM), Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 84 göçmenle ilgili, "Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli." açıklamasında bulundu.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.
Yunanistan’ın Türk kara sularına göçmenleri itmesinin uluslararası hukuku ihlal edip etmediğinin sorulması üzerine Haq, konuyla aslen Cenevre ofisinin ilgilendiğini söyledi.
Haq, “Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli. Göçmenlerin onuru ve güvenliğini sağlamalı.” diye konuştu.
YUNANİSTAN TARAFINDAN 84 GÖÇMEN İTİLMİŞTİ
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarılmıştı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege’de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirlemişti.
Kıyıya getirilen 84 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilmişti. (AA)