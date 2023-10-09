BM’den İsrail-Filistin açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirtti ve İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’taki BM binasında İsrail-Filistin’deki gelişmelere ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki “daha önce benzeri görülmemiş” gelişmeleri görüşmek için üst düzey BM liderleriyle bir araya geldiğini aktaran Guterres, tiksindirici olarak nitelediği Hamas saldırılarını kınadı.

“HİÇBİR ŞEY BU TERÖR SALDIRISINI HAKLI ÇIKARMAZ”

“Filistin halkının meşru dertleri olduğunu kabul ediyorum. Ancak hiçbir şey sivillerin öldürülmesi, el konulması ve yaralanmasına yol açan bu terör saldırısını haklı çıkarmaz” diyen Guterres, çatışmaların derhal sonlandırılması ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İSRAİL’E UYARI

İsrail operasyonlarının sürmesiyle birlikte ölü ve yaralı sayısının artacağını dile getiren Guterres, “İsrail’in meşru güvenlik kaygılarını anlamakla beraber İsrail’e, tüm askeri operasyonlarını çok titiz bir şekilde uluslararası insani hukuka uyarak gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlatıyorum” dedi.

Guterres, “İsrail’in bugün elektrik, gıda ya da yakıtın bulunmayacağı Gazze Şeridi’ne yönelik tam bir kuşatma başlatacağına ilişkin duyurusunu derin endişeyle karşılıyorum.” açıklamasında bulundu.

GAZZE'DE 123 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Öte yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) bölgedeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çatışmaların Gazze’de 17 bin 500 ailenin yerinden edilmesine neden olduğu, bunun da 123 bin 538 bin kişiye tekabül ettiği kaydedilen açıklamada, “Bunun temel nedenleri korku, evlerin yıkılması ve korunma amaçlarından kaynaklanıyor” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin Gazze’dekilerine “bölgeyi terk edin” çağrısında bulunduğunu ancak çok sayıda “hareket kısıtlaması” uyguladığı belirtilirken, bazı kontrol noktaları ve girişlerin kapatıldığı aktarıldı.

Filistin'de insani yardım ihtiyaçlarının arttığına işaret edilen açıklamada, ulaşım eksikliği nedeniyle ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı. (AA)

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