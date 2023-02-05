BM’den Libya açıklaması

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdullah Batili, Libyalı vekillerin, ülkedeki siyasi çıkmazdan kurtulmanın ön şartı olarak devlet kurumlarının birleştirilmesini istediğini belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Libya’nın başkenti Trablus’ta Temsilciler Meclisi (TM) üyeleriyle bir araya gelen Batili, toplantı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, meclis üyelerinin, yaptıkları toplantıda, siyasi sürecin ileriye taşınması için kendisiyle görüşlerini paylaştığını aktardı.

“Meclis üyeleri siyasi tıkanıklığın devam etmesinden ve bunun Libya’nın güvenliği, istikrarı ve birliği üzerindeki yansımalarından endişe duyduğunu ifade etti.” ifadesini kullanan Batili, Libyalı vekillerin, ülkedeki siyasi çıkmazdan kurtulmanın ön şartı olarak devlet kurumlarının birleştirilmesini istediğini kaydetti.

Batili, seçimler için anayasal çerçeveye bir an önce ulaşmak için TM ile Libya Devlet Yüksek Konseyi’nin, olumlu ve yapıcı katkılarının olması ve tüm yöneticilerin, oy kullanacak 2 milyon 800 bin Libyalının beklentilerini karşılaması gerektiğini vurguladı.

LİBYA’DAKİ SEÇİM ÇIKMAZI

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun Kasım 2020’deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021’de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti’nin görev süresinin 24 Aralık 2021’de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat 2022’de ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa’yı başbakan seçmişti. 1 Mart’ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi’ni Cenevre Anlaşması’nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi çifte vatandaşlığı olanlar ile askerlerin, Devlet Başkanlığı seçimlerine adaylığının engellenmesini isterken, TM buna izin verilmesinde ısrar ediyor.