Abone Ol

BRICS’ten altı ülkeye davet…

BRICS Suudi Arabistan, İran, Mısır, Arjantin, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni bloklarına katılmaya davet etti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
BRICS’ten altı ülkeye davet…

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yaptığı açıklamada; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan liderlerin bu hafta Johannesburg’da yapılan zirvede BRICS gruplarını genişletme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Bu adımla, 2010 yılından bu yana ilk genişleme yaşanmış olacak. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler topluluğu, 2030 yılına kadar küresel hasılanın yarısından fazlasını elinde tutması beklenen bir platform olma özelliği taşıyor.

Güney Afrika: BRICS ülkeler grubu genişlemenin eşiğindeİlginizi ÇekebilirGüney Afrika: BRICS ülkeler grubu genişlemenin eşiğindePutin, tutuklama kararı nedeniyle BRICS zirvesine katılamayacakİlginizi ÇekebilirPutin, tutuklama kararı nedeniyle BRICS zirvesine katılamayacak
X Reklam