BRICS’ten altı ülkeye davet…

BRICS Suudi Arabistan, İran, Mısır, Arjantin, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni bloklarına katılmaya davet etti.

Sozcu.com.tr

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Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yaptığı açıklamada; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan liderlerin bu hafta Johannesburg’da yapılan zirvede BRICS gruplarını genişletme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Bu adımla, 2010 yılından bu yana ilk genişleme yaşanmış olacak. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler topluluğu, 2030 yılına kadar küresel hasılanın yarısından fazlasını elinde tutması beklenen bir platform olma özelliği taşıyor.

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