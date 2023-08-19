Burkina Faso: Askeri müdahaleye karşı Nijer’i savunacağız

Burkina Faso, ECOWAS'ın olası müdahalesine karşı Nijer'i savunmaya hazır olduklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Burkina Faso Savunma Bakanı Kassoum Coulibaly, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer’e olası askeri müdahalesine hazır olduklarını ve bu durumda Niamey’i destekleyeceklerini söyledi.

Bakan Coulibaly, Sputnik’e verdiği özel mülakatta, Nijer’deki gelişmeler karşısında ülkesinin atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. ECOWAS’ın Nijer konusundaki tavrını eleştiren Coulibaly, üye devletlerin birbiriyle savaşmaması gerektiğini ifade etti.

Coulibaly, “Biz tek bir ekonomik birliğin parçasıyız. Bazı üye ülkelerin iç savaş çıkarmak istemesi ve bazı devlet başkanlarının demokrasi kisvesi altında diğer ülkelere karşı savaş açmak istemesi hayret verici.” dedi. Coulibaly, “Burkina Faso, ECOWAS’tan çekilmeye hazır. Zira topluluğun Nijer’e yönelik politikaları çok mantıksız.” ifadesini kullandı.

Coulibaly, “ECOWAS güçlerinin Nijer’e saldırmasını bekliyoruz. Her halükarda Cumhurbaşkanı’mız (İbrahim Traore) saldırıya hazır olduğumuzu ve Nijer’i desteklediğimizi söyledi.” diye konuştu. Savunma Bakanı Coulibaly, Burkina Faso’da Rus askeri üssü kurulmasının da gündemde olmadığını ifade etti.

‘DEVRİK LİDERE ZARAR VERİLMEYECEK’

Bu arada Nijer’de 26 Temmuz’daki darbenin ardından Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından 7 Ağustos’ta başbakan olarak atanan Ali Mahamane Lamine Zeine, ev hapsinde tutulan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’a “zarar verilmeyeceğini” açıkladı.

Zeine, The New York Times’a verdiği röportajda, Nijer’deki askeri yönetimin, Rusya veya bu ülkeyle bağlantılı Wagner paralı askerleriyle işbirliği planlarının olmadığını kaydederek “Nijerlileri bölgede görmek istemediğiniz aktörlere yönelmek zorunda bırakmayın.” ifadesini kullandı.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum’a zarar verme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirten Zeine, “(Bazum’a) Hiçbir şey olmayacak çünkü Nijer’de şiddet geleneklerimizde yok.” değerlendirmesinde bulundu. ABD ile askeri işbirliğinin “gözden geçirileceğini” kaydeden Zeine, Biden yönetiminin mevcut durumda “oldukça mantıklı tutum takındığını” belirtti. (AA)

İlginizi Çekebilir Afrika'da savaş sesleri: Müdahale kararı sonrası uçaklar havalandı