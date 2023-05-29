Business Insider: Rusya, Ukrayna’daki Türk İHA’larını savaştan sildi

Business Insider sitesi, Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının neredeyse tamamen savaş sahnesinden silindiğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği Rusya'da zaman zaman tepkilere tol açan Bayraktar TB2 İHA'larının neredeyse hepsinin Rus güçleri tarafından savaşta düşürüldüğü iddiası ABD basınında gündem oldu.

Business Insider sitesinin haberine göre, savaşın ilk dönemlerinde “Ukrayna'ya büyük askeri güç” sağladığı belirtilen Türk yapımı İHA'lar bir yıl sonra neredeyse tümüyle yok oldu. Haberde çok sayıda Bayraktar İHA'sının Rusya tarafından vurularak imha edildiği, kalanların da sadece keşif görevi yürüttüğü kaydedildi.

Ukrayna ordusu birkaç ay öncesine kadar Türk İHA'larıyla Rus tanklarını vurduğu görüntüleri paylaşıyordu.

Business Insider'a konuşan askeri uzman Samuel Bendetti “TB2 gibi dronlarla ilgili genel kanı, karşılarında gelişmiş hava ve elektronik savaş sistemleri olmadığında iyi çalıştıkları yönünde. Yavaş ve alçaktan uçtukları için iyi kurulmuş hava savunma sistemleri tarafından bir mesafeden hedef alınabilirler” dedi.

Habere göre, savaşın ilk döneminde Ukrayna'nın elindeki İHA'lara karşı zayıf durumda olan Rusya, hızla bu alanda kapasitesini artırdı ve çok sayıda İHA'yı düşürmeyi başardı.

Ukrayna geçen sene, Rus işgali sonrasında Türkiye'den 50 Bayraktar İHA'sı aldığını açıklamıştı. Rusya da nisanda Ukrayna'da 100'den fazla İHA imha ettiklerini duyurdu.

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