Büyük yön değişimi: Esad Suudi Arabistan’a giderken Suriye’den ‘mültecilerin dönüşü’ açıklaması

Ankara-Şam hattında normalleşme çabaları sürerken, Suriye lideri Esad bugün yıllar sonra ilk defa Arap Birliği zirvesine katılıyor. Ortadoğu’da yeni bir sayfa açması beklenen temaslar hız kesmezken, Şam’dan Türkiye’deki mültecilerin dönüşüyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde Suudi Arabistan dahil bir dizi Arap ülkesiyle ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar atan Suriye'nin Devlet Başkanı Beşar Esad, 2010'dan bu yana ilk defa Arap Birliği zirvesine katılmak üzere Cidde'ye gitti.

Bugün düzenlenecek Arap Birliği zirvesi için dün akşam Cidde'deki Kral Abdulaziz Havalimanı'na inen Esad ve beraberindeki heyet, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Geyt ve üst düzey Suudi yetkililer tarafından havalimanında karşılandı.

Esad'ın Suudi Arabistan Kralı'nın davetiyle ülkeye gittiği belirtildi. Suriye liderinin Cidde'deki zirveye katılımı, ülkenin Arap dünyasına geri dönüşünün yanı sıra 2011'de patlak veren savaşın ardından bölgede yeni bir sayfa açılması anlamına geliyor.

Arap Birliği, ülkede patlak veren savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almış, Suudi Arabistan dahil birçok birlik ülkesi Esad yönetimine karşı savaşan silahlı muhalifleri desteklemişti.

ORTADOĞU’DA NORMALLEŞME RÜZGARI

Suriye hükümetinin Rusya'nın askeri desteğiyle savaşta üstün gelmesiyle son dönemde birçok bölge ülkesi yön değiştirerek Şam'la normalleştirme adımları atıyor. Şubatta Türkiye ve Suriye’yi vuran ve 6 binden fazla Suriyelinin ölümüne neden olan depremlerin ardından Şam ve Arap ülkeleri arasında diplomatik temaslar yoğunlaşmıştı.

Birliğe üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Türkiye'nin de Suriye'yle ilişkileri normalleştirme konusunda görüşmeler yürüttüğü bir dönemde yaşanan bu diplomatik sürece ABD'den itirazlar geliyor. Ayrıca Katar da Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesine karşı olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Ortadoğu'daki normalleşme süreci kapsamında Suudi Arabistan, Suriye'nin müttefiki İran'la da ilişkileri düzeltme yönünde adımlar attı.

SURİYE: MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜNÜN ŞARTLARI VAR

Bu arada Arap Birliği zirvesi için Suudi Arabistan'a giden Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Al Arabiya televizyonuna Türkiye’deki mültecilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Marbuta Haber sitesinin aktardığı habere göre, Türkiye'deki seçimlerde gündem olan Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü konusuna değinen bakanlık yetkilileri, “Mültecilerin anavatanlarına dönmesini istiyoruz ve bu dönüşün şartları var. Suriye'ye yaptırım uygulanması mültecilerin dönüşünü engelliyor. Türkiye'nin Suriye'deki rolü yıkıcı ve Ankara yeni bir yaklaşım benimsemeli” mesajı verdi.

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