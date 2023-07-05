Cenin’de ölen Filistinlilerin cenazesinde İsrail’e büyük öfke

İsrail güçlerince Cenin'de öldürülen 10 Filistinli, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentindeki saldırılarında yaşamını yitiren 10 Filistinli toprağa verildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende, İsrail karşıtı sloganlar atılarak, direniş gruplarına destek açıklamaları yapıldı.

Devlet hastanesinden alınarak kent merkezine getirilen Filistinlilerden 9’unun cenazesi Yeni Cenin Mülteci Kampı kabristanına defnedilirken, bir Filistinli de Cenin’in güneyinde ailesinin yaşadığı Fahme köyünde toprağa verildi.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4’ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

EVLERİN YÜZDE 80’İ ZARAR GÖRDÜ

İsrail’in saldırılarında, Cenin kampındaki evlerin yüzde 80’inin zarar gördüğü belirtildi.

Cenin Vali Yardımcısı Kemal Ebu er-Rub, “İsrail’in, apartmanlar ve müstakil evlerden oluşan yaklaşık bin yapıdan müteşekkil Cenin Mülteci Kampı’na saldırılarında, kamptaki evlerin yüzde 80’i zarar gördü” diyerek saldırıları “barbarca” olarak nitelendirdi.

Evler ve yapılardaki hasarın yanı sıra onlarca aracın da tamamen veya kısmen zarar gördüğü saldırılarda, bölgedeki su, elektrik, sabit hat ve kanalizasyon şebekeleri gibi altyapının da tahrip edildiğini anlatan Filistinli yetkili, Cenin Valiliğinin bu sabahtan itibaren “onarım sürecini” başlattığını belirterek, yıkımın etkilerinin ilgili makamlar tarafından tam olarak daha sonra ilan edileceğini kaydetti. (AA)

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