Çin nükleer savaş başlık sayısını artırdı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan raporda, dünya genelinde nükleer savaş başlığı sayısının artış gösterdiği belirtildi. Raporda, Çin'in Ocak 2022'de 350 nükleer savaş başlığına sahip olduğu, bu sayının Ocak 2023'te 410'a yükseldiği ifade edildi.

Sozcu.com.tr

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Merkezi İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan, silahlı çatışmalar, askeri harcamalar ve silah ticareti ile silahsızlanma ve silah kontrolü konularında veri analizi yapan SIPRI, nükleer savaş başlıklarına sahip ülkelere ilişkin rapor yayınladı.

Dünya genelinde 12 bin 512 nükleer savaş başlığı olduğunu belirten SIPRI, bunların 9 bin 576’sının kullanılabilir başlıklar olduğunu bildirdi.

Raporda, “Bunlardan tahmini 3 bin 844 savaş başlığı, füzeler ve uçaklarla konuşlandırılmış, yaklaşık 2 bin tanesi yüksek operasyonel alarm durumunda tutulmuştur. Yani füzelere takılmış ya da nükleer bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan hava üslerinde tutulmaktadır” denildi.

SAVAŞ BAŞLIKLARININ YÜZDE 90’I ABD VE RUSYA’DA

SIPRI raporunda, savaş başlıklarının yüzde 90’ının ABD ve Rusya’nın envanterinde olduğu ifade edildi.

Raporda, “Rusya ve ABD birlikte tüm nükleer silahların neredeyse yüzde 90’ına sahiptir. Her ne kadar Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından her iki ülkede de nükleer güçlere ilişkin şeffaflık azalmış olsa da nükleer cephaneliklerinin boyutları 2022’de nispeten sabit kalmış görünmektedir” denildi.

ÇİN 60 NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞINI ENVANTERE EKLEDİ

SIPRI’nin raporunda dikkat çeken kısım, Çinin 2022-2023 arasında envanterine 60 nükleer savaş başlığı eklemesi oldu.

Açıklamada, “Çin’in nükleer cephaneliği Ocak 2022’de 350 savaş başlığından Ocak 2023’te 410’a yükseldi ve yükselmeye devam etmesi bekleniyor” denildi.

SIPRI yetkilisi Hans M. Kristensen, Çin ile ilgili verilere ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin nükleer cephaneliğini önemli ölçüde genişletmeye başlamıştır. Bu eğilimi Çin’in ulusal güvenliğini korumak için gereken asgari nükleer güce sahip olma hedefiyle bağdaştırmak giderek zorlaşmaktadır” dedi.

HANGİ ÜLKELERDE NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI VAR?

SIPRI raporunda, 9 ülkenin nükleer savaş başlığı sahibi olduğu görülüyor.

Raporda bu ülkeler, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail olarak sıralanıyor. Nükleer savaş başlıklarının sayısı ise konuşlandırılmış ve depolanmış olarak ikiye ayrılıyor.

Bu kapsamda Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail’in konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunmuyor.

Çin’in 410, Hindistan’ın 164, Pakistan’ın 170, Kuzey Kore’nin 30, İsrail’in ise 60 depolanmış savaş başlığı bulunuyor.

ABD’nin envanterinde 5 bin 244, Rusya’nın 5 bin 889, İngiltere’nin 225 ve Fransa’nın 290 nükleer savaş başlığına sahip olduğu görülüyor.

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