CNN, Erdoğan’ın yeni kabinesini böyle yorumladı: 3 isme dikkat çektiler

Türkiye'deki seçim atmosferini anbean aktaran yabancı medya kuruluşları seçim sonrasında Türk Lirası'ndaki değer kaybını analiz etmeye ağırlık verirken ABD merkezli CNN International da Erdoğan'ın yeni kabinesini mercek altına aldı ve 3 isme dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabinesi ABD medyasında gündem oldu… Seçim sürecini anbean aktaran medya kuruluşlarından biri olan CNN International, “Türkiye’nin yeni kabinesi, ülkenin ne yöne gittiğine dair ne söylüyor” başlığını kullanarak, “Erdoğan yemin etti ve hafta sonu yeni kabineyi açıkladı. Kabinedeki atamalar onun yeniden geleneksel ekonomi politikaya döneceğini ve diplomaside aynı yoldan ilerleneceğine işaret ediyor” yorumuna yer verdi.

Mehmet Şimşek’in yeniden kabineye girmesine dikkat çeken CNN, “Görevini Şimşek’e teslim eden Nureddin Nebati, Pazar günü devir teslim töreninde oh çekti ve bu onun rahatladığını gösterdi. Türkiye ekonomisinin durumunu düşününce bu sürpriz değil” ifadesini kullandı. Şimşek’in ilk mesajlarının yabancı yatırımcıyı çekmek için olduğunu hatırlatan CNN, “Fakat onun karşılaşacağı esas zorluk Erdoğan’ın kendisini ikna etmek” yorumunu yaptı. CNN’deki haberde Şimşek’in yeni ekonomi politikasının baş mimarı olmasının beklendiği de belirtildi.

“HER ODADA YER ALDI”

Türkiye’nin dışişleri ve savunma bakanlıkları ile birlikte istihbarat birimi aracılığıyla güçlü bir dış politika izlediğinin hatırlatıldığı makalede, “Bu konuda süreklilik olası” yorumu yapıldı.

“Gölge diplomat” başlığıyla hazırlanan yazının ikinci bölümünde ise, “Yeni dışişleri bakanı Türklere ve uluslararası arenada son dönemde Türklerle müzakere eden uluslararası aktörlere tanıdık bir isim” denildi. Suriye, Libya ve diğer ülkelerde Erdoğan’ın dış siyaset hamlelerinin gölge diplomatı olarak tanımlanan Hakan Fidan için, “2010’dan beri MİT’in başında olan Fidan, son yıllarda Türkiye’nin dış politikalarının kritik görüşmelerinin gerçekleştiği her odada ve her müzakerede yer aldı” denildi.

Fidan ile İbrahim Kalın’ın ülkenin diplomasi adımlarının şekillendirilmesinde birlikte çalıştığı da hatırlatılırken Ankara’nın son dönemde birçok ülke ile karşı karşıya geldiğine de vurgu yapıldı. Türkiye ile Arap ülkeleri ve son dönemde Ankara-Şam yakınlaşmasının arkasındaki itici güç olduğu da belirtilirken, “Gölge diplomat şimdi Türkiye’nin yurt dışındaki esas sesi olacak” denildi.

YUMUŞAK SESLİ İÇİŞLERİ BAKANI

CNN’in dikkat çektiği üçüncü isim ise yeni içişleri bakanı Ali Yerlikaya oldu… “Kendi tarzı olan sert adam imajına sahip içişleri bakanı Süleyman Soylu’nun yerine getirilen Ali Yerlikaya, bir bürokrat ve İstanbul’un eski valisi” denilen haberde Yerlikaya’nın öncelikle odaklanacağı alanların 6 Şubat’ta yaşanan depremin etkilediği bölgeler olacağı aktarıldı.

Yerlikaya için, “2018’den beri İstanbul’u sessizce yürüten yumuşak tonda konuşan Yerlikaya Soylu’nun sert ve saldırgan tarzının tam tersi. Yumuşak bir ton, son yıllarda Türkiye’yi etkisi altına almış toplumsal bölünmüşlüğe iyi gelebilir” yorumu yapıldı.

“SESLERİ MUHALEFETTEKİ VEKİLLERDEN ÇOK ÇIKACAK”

Eski bakanların da emekliye ayrılmadığına dikkat çekilirken, “Görevini devreden eski kabine üyeleri emekli olmadı. Soylu, Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu, AKP’den vekil oldu. Yeni dönem için yemin ettiler ve partinin buradaki büyük gücünü gösteriyorlar. Onların sesi muhalefetteki vekillerden daha yüksek çıkacaktır” denildi.

Haberde, yeni kabinenin teknokratlardan oluştuğu hatırlatılırken, “Erdoğan köklere dönüş yaklaşımını benimseyebilir. Toplumsal kutuplaşmanın tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu, ekonomik krizin yaşandığı ve bölgede zorlukların olduğu bir dönemde önceki yıllarda alınan bazı ekonomik yanlışlardan vazgeçilme potansiyeli var. Fakat günün sonunda, Erdoğan’ın ne istediğine bağlı” yorumu da yapıldı.

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