Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail-Hamas çatışmasını görüştü.

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İsrail ile Hamas’ın karşılıklı saldırıları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. İsrail-Hamas krizi nedeniyle Erdoğan, önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede İsrail ve Filistin konuları ele alındı. Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı. Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı, görüşmede değerlendirildi.

* Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti.

ARABULUCULUK MESAJI

İletişim Başkanlığı tarafından Erdoğan-Guterres görüşmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

* İsrail- Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye’nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

* Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

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