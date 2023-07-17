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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan, Cidde'de bulunan Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al-Suud tarafından karşılandı.

Yayınlanma: 19:22 - 17 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a gitti. Erdoğan, Cidde’deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı’nda, Cidde Bölge Emiri Yardımcısı Bedir Bin Sultan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al-Suud, Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye’nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ve İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

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