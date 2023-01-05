Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi. (AA)

Zelenskiy: Bize tank göndermemek için sebep yokİlginizi ÇekebilirZelenskiy: Bize tank göndermemek için sebep yokZelenskiy: 2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruzİlginizi ÇekebilirZelenskiy: 2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz
X Reklam