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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonla görüştü. Görüşmede Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı.

Yayınlanma: 20:28 - 21 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy’nin talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede liderler, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti. (AA)

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