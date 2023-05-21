Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oy verme işlemi başladı, Fransa karıştı

İlk tur seçimlerinden çıkacak sonucun yanı sıra Türk seçmenin birbiri ile arbede yaşamasını da konuşan Avrupa'da ikinci tur oy verme işleminin başlamasıyla yeni bir kriz de patlak verdi.

Ali GÜLEN

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Uluslararası kamuoyu, Türkiye’deki seçim sürecini yakından takip etmeyi sürdürüyor… Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda Fransa ve Hollanda’da Türk seçmenin birbirine girdiği anlara şahit olan Avrupa’da ikinci tur seçimlerinde de yeni bir tartışma patlak verdi.

Fransa'nın Lyon kentindeki Diyanet Camii'ne sandık kurulması ülkede adeta kriz çıkardı. Bunun nedeni ise, Diyanet’in (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) Lyon'daki camiine oy sandığı kurulması ve bunun Fransız yasalarına göre “hem hapis, hem de ağır para cezası gerektiren” suç olması. Diyanet’e ait yerde sandık kurulması, Fransa'nın yeni değiştirilen “Bölücülük Yasası” ile “Laiklik İlkeleri”ne de aykırı.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Le Monde, “Türk hükümetine bağlı kurum Diyanet’e, ibadet yerlerinde siyaset yapılamayacağı ilkesine aykırı olarak sandık kurdular” diye yazdı.

Fransa'da bunun cezasının 1 yıl hapis ve 15 bin Euro para cezası olduğu belirtildi. YSK, ikinci turda da aynı yerde oy kullandırıyor. Konu, Fransa hükümetine uzandı.

YSK, İLK VE 2. TURDA İŞARET ETTİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinde de, ilk turda olduğu gibi, ikinci turda da Diyanet'teki sandıkta oy kullanılabileceği belirtiliyor.

Yurt dışı seçim sitesinde adres, “Lyon Başkonsolosluğu. Lyon DİTİB, 72 Rue Paul et Marc Barbezat, 69150 Decines-Charpieu. Lyon- Fransa” olarak açıklanıyor.

İlk tur seçimlerde de aynı yerde oy kullanıldığı ve ikinci turda da aynı yerin kaldığı belirtildi. Decines'teki bu sandık, Auvergne-Rhône-Alpes bölgesinde ikamet eden 80.000 seçmenin oyunu kullanabileceği, Fransa'daki 9 sandık merkezinden biri olarak duyuruldu.

“İTİRAZLAR GELDİ”



İlk turda konu yerel politikacılara bildirildi ve şimdi de İçişleri Bakanlığı'na iletildi.

İkinci tur oylamada yine aynı yerde sandık kurulurken, Fransa'nın ünlü Le Monde Gazetesi, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Diyanet İşleri'nin tahsis ettiği caminin yanında Türk seçmenler oy kullanmaya çağrılıyor. İçişleri Bakanlığı'na bu seçimin yasa dışı olduğu yönünde itirazlar geldi” diye yazdı.

LE MONDE: BÖLÜCÜLÜK YASASI ÇİĞNENDİ

Le Monde bu durumun, 24 Ağustos 2021 tarihinde kabul edilen “Bölücülük Yasası”nın 84. maddesine aykırılık oluşturduğunu ve “Bir yıla kadar hapis ve 15 bin Euro'ya kadar para cezası” öngörüldüğünü vurguladı.

Gazete, ayrıca laiklik yasasının da çiğnendiğini ve genellikle ibadet amacıyla kullanılan binalarla, bunlar müştemilatları, ayrılmaz parçaları, tamamlayıcılarında siyaset yapılamaması ilkesinin çiğnendiğini vurguladı.

KONU DARMANIN’E İLETİLDİ

Gazete, İçişleri Bakanlığı'nın kendi çıkardığı yasaya aykırı olan bu duruma nasıl izin verdiğinin bilinmediğini belirtip konuyu İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e iletildiğini yazdı.

Konunun hafta içinde daha da hassas hal alması ve Le Monde'un manşetinden sonra Fransa hükümetinin de harekete geçmesi bekleniyor. Fransa'daki oy verme işlemi, tüm yurt dışında olduğu gibi 24 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

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