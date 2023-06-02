Danimarka Başbakanı Frederiksen, konuşmasını ChatGPT’ye hazırlattı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT kullanılarak hazırlanan bir metinle konuşma yaptı.

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Danimarka Başbakanı Frederiksen’in yapay zekanın yenilikçi yönlerini ve risklerini vurgulamak için parlamentoda yaptığı konuşmanın bir kısmı ChatGPT tarafından hazırlandı.

Son dönemde çok tartışılan ChatGPT’nin önemine dikkati çeken Frederiksen, yapay zekanın yapabileceklerinin hem büyüleyici hem de korkutucu olduğunu söyledi.

Yapay zekanın saniyeler içerisinde konuşma yazabildiğini, bir üniversite ödevi veya rapor hazırlayabildiğini kaydeden Frederiksen, bunu gerçekçi bir şekilde yapabildiğini ve çok az kişinin arkasında bir insan değil bir robotun olduğuna inandığını ifade etti.

Frederiksen, “Yapay zeka artık gelecek değil, bu bir gerçek. Yapay zeka henüz anlamadığımız şekilde toplumumuzu değiştirecek.” diye konuştu. (AA)

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