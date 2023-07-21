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Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’i yakma provokasyonu

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirildi.

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Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’i yakma provokasyonu

Danimarka’daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi “Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)” isimli marjinal grubun üyeleri Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam’a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur’an-ı Kerim’i yere atarak üzerine bastı.

Daha sonra Kur’an-ı Kerim’i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Kur’an-ı Kerim’i yakan grup, bu provokasyonu İsveç’in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.

Polisin yoğun güvenlik tedbiri altında gerçekleştirilen gösteri, basın mensupları tarafından da takip edildi.

Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’e saldırı düzenleyerek, İslam’a hakaret etmişti. (AA)

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