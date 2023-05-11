Dans videoları olay olmuştu: Finlandiya Başbakanı Sanna Marin boşanma kararı aldı

Geçen yıllarda Covid-19 yasaklarını delerek parti yaptığı görüntüler ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 19 yıldır birlikte olduğu eşi Markus Raikkonen'le boşanıyor.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya’nın genç başbakanı Sanna Marin, 19 yıldır birlikte olduğu eşi Markus Raikkonen ile ayrılma kararı aldı…

2020 yılında sade bir törenle evlenen ve 5 yaşında bir kız çocukları olan Marin ve Raikkonen’in boşanma sürecini başlattıkları açıklandı.

18 yaşındayken tanışan ve birlikte olmaya başlayan Marin ve Raikkonen bu açıklamayı Instagram üzerinden yaptı. Çift, “Bugün birlikte boşanma davası açtık. Birlikte geçirdiğimiz 19 yıl için ve sevgili kızımız için minnettarız. Biz halen en yakın arkadaş ve sevgi dolu ebeveynleriz” ifadesini kullandı. Çift, mahremiyetlerine özen gösterilmesini isterken bu konuda başka bir açıklama yapmayacaklarını da duyurdu.

ÜNLÜ ŞARKICI İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Geçen yıllarda Covid-19 yasaklarını delen ve parti videoları ve fotoğrafları sızan Marin’in geçen yıl Ağustos ayında Fin şarkıcı Olavi Uusivirta ile samimi bir şekilde dans ettikleri görüntüler ortaya çıkmıştı. Uusivirta o dönemde bir ilişki yaşadıklarını reddetmiş ve Marin ile sadece arkadaş olduklarını söylemişti.

Kamera görüntülerinde Marin ile Uusivirta’nın birbirlerine sarıldıkları ve öpüştükleri görülmüştü. O dönem Fin medyasına yansıyan haberlerde Marin’in iki erkekle daha samimi bir şekilde dans ettiği belirtilmişti.

Uusivirta da 2021 yılında eşinden boşanma kararı almıştı.

Marin’in ayrıca 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sabina Sarkka ile de samimi bir şekilde dans ettiği görüntüler hem Finlandiya’da hem de dünya genelinde gündem olmuştu.

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