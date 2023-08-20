Darbe sonrası yeni hükümetin görev süresi belli oldu
Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani, sivil yönetime geçişin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu.
CNSP lideri Tchiani, devlet televizyonundan ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Amaçlarının iktidarı ele geçirmek olmadığının altını çizen Tchiani, “Geçiş hükümeti en fazla 3 yıl görev yapacak.” dedi.
Tchiani, siyasi partilere de kapsayıcı bir diyalog kurmak adına 30 gün içerisinde geçiş sürecine ilişkin hazırlayacakları yol haritalarını teslim etme çağrısında bulundu.
ASKERİ MÜDAHALE UYARISI
ECOWAS’ın olası bir askeri müdahalesinin “Pandora’nın Kutusunu” açacağına vurgu yapan Tchiani, bunun çok çetrefilli sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.
Tchiani, Nijer halkının isteklerini dikkate alınması koşuluyla her türlü diyaloğa açık olduklarının da altını çizdi.
BAZUM’U ZİYARET ETTİLER
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) arabuluculuk görüşmeleri için Nijer’e gönderdiği heyet, askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’u ziyaret etti.
KUYRUĞA GİRDİLER
Öte yandan Nijer’de binlerce kişi, 26 Temmuz’daki darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer’e olası bir askeri müdahalesine karşı gönüllülerden oluşan bir milis gücüne kaydolmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
NİJER’DEKİ DARBE
Nijer’de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz’da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos’ta Lamine Zeine’yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos’ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı. (AA)