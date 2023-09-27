Dehşete düşüren keşif: Ceset parçaları dolu torbalar bulundu

Şiddetin hız kesmediği Meksika’da, Monterrey bölgesi ve civarında çok sayıda ceset ve torbalar dolusu ceset parçası bulundu.

Sozcu.com.tr

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Meksika’nın kuzeyindeki sanayi merkezi Monterrey ve çevresinde, ülkenin en zengin mahallelerinden bazıları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde ceset bulundu.

Nuevo Leon eyalet yetkilileri, en az yedi cesedin yanı sıra ceset parçaları dolu beş torbanın da bulunduğunu bildirdi. Bazı cesetlerin kafasının kesik olduğu kaydedildi

Yetkililer, bazı cesetlerin parçalar halinde bulunması nedeniyle ölü sayısına ilişkin kesin bir rakam veremeyeceklerini belirtiyor.

ÇETE SAVAŞLARI

Eyaletin üst düzey güvenlik yetkilisi Gerardo Palacios, cesetlerin, Tamaulipas eyaletindeki uyuşturucu kartellerine mensup kişilere ait olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Son olay, 2010’larda ülkeyi kan gölüne çeviren çete savaşlarını akıllara getirdi. Uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalar sürerken cesetler ülkenin dört bir yanında sokaklara bırakılıyor ya da köprülere asılıyordu.

Ülkenin görece sakin bir bölgesi olan Monterrey, Tesla tarafından son fabrikasını açacağı merkez olarak seçilmişti. (AJANSLAR)

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