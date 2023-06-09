Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Borrell, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan AB-Türkiye ilişkilerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Jeopolitik zorluklar, birçok alanda yakın işbirliğimizi gerektiriyor. Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenlik çok önemli.” ifadelerini kullandı.

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