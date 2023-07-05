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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak, Kuveyt ve Cezayirli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Irak, Kuveyt ve Cezayir Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak, Kuveyt ve Cezayirli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan’ın Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında üç mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerden fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, Bakan Fidan’ın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile ayrı ayrı görüştüğü duyuruldu. (AA)

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