Dışişleri Bakanı Fidan’dan İsveç’e sert mesajlar

Brüksel'deki NATO görüşmelerine katılan Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda açıklama yaparak, "Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren eylemlere izin veren bir ülkenin terörle mücadeleye nasıl katkı getireceği tartışmaya açık hale geliyor" ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç’te terör örgütlerinin faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, “Mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası kalmıyor.” dedi.

Fidan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* NATO’ya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır.

* İsveç mevzuat değişikliği anlamında adımlar attı ancak mevzuat değişikliklerin fiiliyata yansıması gerekiyor.

* (Türkiye-İsveç-Türkiye arasındaki) Üçlü Anlaşma'nın gerekleri harfiyen yerine getirilmelidir

* (NATO’ya üyelik için) Müstakbel müttefiklerin Türkiye’ye askeri malzeme ihracatında yaptırım ve kısıtlama uygulamamaları gerek.

* Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren eylemlere izin veren bir ülkenin terörle mücadeleye nasıl katkı getireceği tartışmaya açık hale geliyor.

NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Brüksel’deki NATO karargahında yaptıkları görüşmeden sonra Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin İsveç’in başvurusu hakkında görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

Stoltenberg’in ev sahipliğindeki toplantıya katılacak Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer alıyor.

Toplantıda 14 Haziran’da Ankara'da yapılan bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımların gözden geçirilmesi planlanıyor.

NATO Madrid Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra ile Daimi Ortak Mekanizma tesis edilmişti. Bugün NATO’da yapılan görüşmeler bu mekanizmanın beşinci toplantısı oldu.

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