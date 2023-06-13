Disney’in varisinden tepki: Büyükbabam mezarında ters dönüyor

Disney'in varislerinden Abigail Disney, Disney'in Florida'daki eğlence parkının önünde Nazi bayraklarıyla yapılan ırkçı gösteriyle ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Animasyon filmleriyle ünlü ABD’li yapımcı ve yönetmen Walt Disney’in kardeşi ve Disney’in kurucularından Roy O. Disney’in torunu Abigail Disney, 10 Haziran’da Disney Eğlence ve Tema Parkı önünde ırkçı bir grubun Nazi bayraklarıyla gösteri yapmasına tepki gösterdi.



Disney, eylemcilerin Nazi bayraklarıyla toplanması ile ilgili olarak, “Büyükbabam mezarında ters dönüyor” açıklamasını yaptı.

Yerel polis, basına yaptığı açıklamada yaklaşık 15 kişinin Florida’da bulunan eğlence parkının girişinde ellerinde Nazi bayraklarıyla gösteri gerçekleştirdiğini ancak müdahale edilmediğini doğruladı.

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