Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükseltmişti… Türkiye’yle anlaşma muamması

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve Akdeniz’de suların ısınmasına neden olan hidrokarbon anlaşmasıyla ilgili belirsizlik büyüyor. Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Türkiye ile imzalanan enerji anlaşmasının askıya alınması kararının nihai olmadığını bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti (GNU) sözcüsü Muhammed Hamuda, Ankara ile geçen yıl petrol ve gaz arama çalışmalarına yönelik imzalanan enerji anlaşmasının bu hafta askıya alınmasıyla ilgili sürecin henüz sonlanmadığını belirtti.

Libya’da mahkeme petrol ve gaz arama çalışmalarına yönelik imzalanan enerji anlaşmasını pazartesi günü askıya almıştı. Söz konusu anlaşma, Yunanistan ve Mısır’ın tepkisini çekmiş, Libya’daki iç çekişmeleri de alevlendirmişti.

Anlaşma, Libya ve Türkiye’nin petrol ve gaz keşifleri yapmalarını kapsıyordu ancak Mısır ve Yunanistan’ın da söz konusu sularda hak iddiaları bulunuyor.

Reuters’a konuşan Hamuda, “Bu bir ara karar… Hükümet vakaya yönelik itirazları kabul edecek. Bu konuda nihai bir karar çıkmadığı sürece konu kapanmadı” dedi. Anlaşmayı askıya alan mahkeme, GNU hükümetinin karara itiraz etmesine imkan tanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada Ankara’nın Trablus merkezli GNU hükümetinin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile iletişim kurduğunu ve hükümetin enerji anlaşmasını hâlâ desteklediğini söylemişti. Çavuşoğlu, “Bu bir ara karar, nihai hüküm değil. Hükümet anlaşmanın arkasında ve bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını, bunu da ciddiye almamamız gerektiğini söylediler” demişti.