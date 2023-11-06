Doğu Kudüs’te bıçaklı saldırı
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bıçaklı saldırı sonucu 2 İsrail polisi yaralandı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 İsrail polisinin yaralandığı, saldırganın öldürüldüğü bildirildi.
Doğu Kudüs'ün Sahira Kapısı yakınında bıçaklı saldırı düzenlendi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, saldırıda, 20 yaşlarında biri kadın 2 polisin yaralandığını aktardı.
Kadın polisin durumunun ağır olduğu, saldırganınsa bölgedeki İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü kaydedildi.
Saldırının ardından İsrail güçleri bölgeye çok sayıda polis ekibi sevkederek, Sahira Kapısı’na çıkan Sultan Süleyman ve Selahaddin caddelerini trafiğe kapattı.
İsrail, Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Doğu Kudüs’ü 1967’den beri işgal altında tutuyor. (AA)