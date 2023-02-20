Donald Trump Jr. bir yıl boyunca ailesinden maddi destek almamış

Dünyanın en zengin ve sansasyonel isimlerinden biri olan Donald Trump'ın çocukları da babaları gibi sık sık basında yer alıyor. Son olarak da eski başkanın oğlu Donald Trump Jr. yaptığı açıklamalarla ailesinden bir yıl boyunca maddi destek almadan nasıl yaşadığını anlattı: "Sadece suşi yedim."

Sozcu.com.tr

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Eski başkan Donald Trump’ın sağ kolu gibi çalışan ve her zaman babasının yanında yer alan Donald Trump Jr. bir dönem aslında oldukça zorlu günler geçirmiş. Trump, üniversiteden mezun olduktan sonra hemen işe başlamak istemeyince babasıyla arasının gerildiğini söylüyor:

“İnternetim kesildi, kartlar iptal edildi, unuttukları için kesmedikleri tek şey benzin kartımdı, bu yüzden bir arabam ve bir benzin kartım vardı. Bir yıl kadar benzin istasyonunda suşi yiyerek yaşadım.”

Donald Trump’ın en büyük oğlu daha önce, mezun olduktan sonra eğitim ve iş hayatına bir yıl ara verdiğini ve Colorado, Aspen’de bir kamyonun arkasında yaşadığını, burada avlandığını, balık tuttuğunu ve ara sıra barmen olarak çalıştığını söylemişti.

Jr. Trump, Kendini vahşi doğada tanıyarak geçirdiği bir yıldan sonra, babasıyla çalışmak üzere New York’a dönmüş. O zamandan beri de babasının en aktif yardımcılarından biri haline geldi ve Trump’ın başkanlık kampanyaları sırasında babası adına konuşmak için ülkeyi dolaştı.

Trump’ın barmelik yaptığını açıklaması ise Marjorie Taylor Greene ile Alexandria Ocasio-Cortez’in daha önce barmen olarak çalışmış birinin üst düzey mali kararlar alma yetkisine sahip olmadığını düşündüklerini söylemesi üzerine geldi.

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