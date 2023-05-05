DSÖ: Covid-19 küresel acil durumu sona erdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün yapılan basın toplantısında, Covid-19 salgını için küresel sağlık acil durumun sona erdiğini duyurdu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsü küresel acil durumunun sona erdiğini açıkladı.

“KÜRESEL BİR SAĞLIK TEHDİDİ OLARAK SONA ERDİĞİ ANLAMINA GELMEZ”

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* “Dün Acil Durum Komitesi 15. kez toplandı ve bana uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Bu tavsiyeyi kabul ettim.

* Bu nedenle, büyük bir umutla Covid-19’un küresel bir sağlık acil durumu olarak sona erdiğini ilan ediyorum. Ancak bu, Covid-19’un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez. Geçen hafta, Covid-19 her üç dakikada bir can aldı – ve bu sadece bildiğimiz ölümler.”

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