Herkesin gözü üzerinde: Dünya çapında en çok talep gören 10 meslek

İnternet verilerini ve Google iş aramalarını derleyen yeni bir araştırma, dünya genelinde son zamanlarda en çok talep gören meslekleri belirledi. Listenin zirvesindeki meslek ise dikkat çekiciydi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli bir kariyer ve iş bulma şirketinin verilerini inceleyen uzmanlar, dünya çapında en çok aranan ilk 10 pozisyonun bir listesini oluşturmak için internetteki verileri bir araya getirdi.

Buna göre şu anda tüm dünyada en çok rağbet gören meslek, yazılım kalite güvence analisti oldu. Yazılımın hatasız olduğundan emin olmak için test eden bu meslek kolunda, 2021’den 2022’ye kadar yapılan aramalarda yüzde 155’lik bir artış görüldü.

Salary.com’a göre, bu meslek kodu için taban maaş, ortalama 1,2 milyon TL’den (64.892 ABD Doları) fazla.



İkinci en çok aranan meslek, müşterilere güneş enerjisiyle çalışan ekipmanlar hakkında bilgi veren güneş enerjisi danışmanı ve müşteri hizmetleri görevlisi oldu. Ancak Daily Mail’in haberine göre raporun, yapay zekanın binlerce insanın işini kaybetmesine yol açan son çalışmalarından önce yapıldığı not düşüldü.

En çok talep gören üçüncü meslek ise müşteri hizmetleri ile ilgili oldu.

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Alanında uzmanlaşmış hemşire de, yüzde 60’lık bir artışla en çok aranan dördüncü pozisyon oldu ve onu ticari operasyon uzmanı izledi. Bu meslek için aramalarda yüzde 49’luk bir artış görüldü.

Belirli bir alanda uzmanlaşmış hemşirenin ortalama maaşı yaklaşık 897 bin TL’dir (46.050 ABD doları) ve ticari operasyon uzmanı için maaşlar da genellikle 1,3 milyon TL’den (67.782 ABD doları) başlar.

Dünya çapında altıncı ve yedinci talep gören meslekler, dijital pazarlama uzmanı ve veri analisti oldu.

Listedeki en çok talep gören sekizinci iş, üretim ortamında yazılım güvenilirliğini izlemek ve gözlemlemek için otomasyon araçlarını kullanan site güvenilirlik mühendisidir. Bu meslek grubu için de maaşlar yaklaşık 2,9 milyon TL’den (146.783 dolar) başlıyor.

Yılda yaklaşık 2,1 milyon TL (106.064 dolar) maaş alan bilgi güvenliği analisti ve bulut bilişimi yöneten bulut mimarı da listede dokuzuncu ve onuncu sıralarda yer aldı.

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