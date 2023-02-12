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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonu

Kırgızistan, Cezayir, Gine Bissau, Senegal, Sri Lanka, Sudan ve Irak liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Michel, hayatını kaybedenler için taziyelerini ifade etti, yaralılara şifa dileğinde bulundu. (AA)

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