Dünyaca ünlü oyun Football Manager bağımlısı adam rekor kırdı: 528 yıl oynadı

Dünyanın önde gelen futbol simülasyon oyunlarından biri olan ve dünya çapında birçok kişi tarafından bağımlılık derecesinde oynanan Football Manager, tarihe girdi.

Sozcu.com.tr

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1992 yılında Championship Manager adıyla piyasaya sürüldükten sonra yıllarca yeni sürümüyle kendine bir hayran kitlesi yaratan ve bir süre önce adı değiştirilerek Football Manager olan bilgisayar oyunu uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Bunun sebebi ise Polonya’da yaşayan bir adamın adeta bir bağımlı gibi saatlerce bu oyunu oynayarak rekor kırması.

2018 yılının Ocak ayında Football Manager oynamak için bilgisayar başına oturan Polonyalı Pawel Sicinski, bu süre zarfında ara vermeden oyun oynamaya devam etti. 453 gün 15 saat boyunca bu oyunu oynayan adam Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.

Uzun saatler boyunca bu oyunu oynadığını söyleyen Sicinski’nin verileri de birçok futbol antrenörüne taş çıkaracak cinsten. Oyun içinde tam 528 yıl 137 gün boyunca antrenörlük yapan Sicinski toplam 25.084 maç yaptı.

301 LİG ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI

Maçlarında yüzde 73 galibiyet yüzdesine ulaşan Sicinski’nin bu oranı akıllara Pep Guardiola’nın Manchester City’deki yüzde 73.6’lık galibiyet yüzdesini getirdi. 2114 ve 2434 yılları arasında İzlanda takımı Fimleikafélag Hafnarfjarðar’ı yöneten Sicinski, “En büyük başarılarım takımı 301 lig şampiyonluğuna, 677 kupa şampiyonluğuna taşımak” dedi. Genç adam, takımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Dünya Kupası’nı da kaldırdığını söyledi.

Öte yandan Sicinski’nin başarıları sadece saha içiyle de sınırlı değil… Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine açıklama yapan Sicinski, “Takımımım 140 bin kişilik stadyumu var ve üst düzey futbolcuları satın almak için kasasında çok para bulunuyor” dedi.

Sicinski’den önce en uzun süre ara vermeden bu oyunu oynayan isim Alman Sepp Hedel’di… Hedel, 81 gün ve 20 saat boyunca bu oyunu oynamıştı. Bu rakam oyun içi yılına göre ise 333 yıl olarak kayıtlara geçmişti.

Sicinski’nin yönettiği futbol kulübü 122 bin kişinin yaşadığı başkent Reykjavik’in takımı olarak biliniyor.

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