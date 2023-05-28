Dünyanın gözü Türkiye’de: Manşetlerde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı yorumlar

Türkiye, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için bugün sandığa giderken, uluslararası medya kuruluşları da seçim sürecini yakından takip etmeye devam ediyor...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bugün Türkiye sandıklara giderken, uluslararası medya kuruluşları da Kılıçdaroğlu-Erdoğan mücadelesi öncesinde kapsamlı analiz ve yorumlarla seçim süreçlerini manşetlerine taşıdı…

BLOOMBERG: ERDOĞAN GÜÇLÜ MEDYA DESTEĞİYLE…

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, “Erdoğan ikinci turda zafer kazanmak istiyor” başlığını kullanarak, “Ülkeyi en uzun süre yöneten lider güçlü medya sisteminin yardımıyla milliyetçi ve muhafazakar söylemleri kullandı” ifadesine yer verdi.

Haberde, “Erdoğan, iktidarını 30 yıla taşımak ve ülkesini dünya siyasetinde farklılaştıran diplomatik ve ekonomik politikaları sürdürmek istiyor. 69 yaşındaki Erdoğan, ilk turda Kılıçdaroğlu’nu önde gösteren anketleri yanılttı ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesine, hisselerin düşmesine sebep oldu. İki isim bugün ikinci turda karşı karşıya gelecek” denildi.

Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını Türkiye’nin yabancı yatırımcıda güven uyandırması, baskıcı rejimin ortadan kalkması ve kamu kurumlarında yolsuzluğun bitirilmesi üzerine kurduğunu hatırlatan Bloomberg, “Devlet medyası sisteminin yardımıyla Erdoğan, muhalefet arasında ayrışma yarattı. Seçmen tabanı için milliyetçi ve dini ifadeler kullanarak muhalefeti de terörizmle suçladı” hatırlatmasına da yer verdi.

Zafer Partisi’nin Kılıçdaroğlu’na destek vermesinin dikkat çekici olduğunu aktaran Bloomberg, Erdoğan’a destek verenler arasında Hüda-Par’ın olmasının da seçmende çekince yarattığının altını çizdi.

REUTERS: MUHALEFET TEK ADAM REJİMİNDEN ENDİŞE EDİYOR

İngiliz haber ajansı Reuters da, “Erdoğan, ikinci tur seçimde iktidarını uzatmayı amaçlıyor” yorumunu yaparken, “Erdoğan’ın ilk turda aldığı oy oranı muhalefetin moralini bozdu. Milliyetçi oyları farklı desteklerle bölündü” ifadesine yer verdi.

Haberde, “Türkler, Pazar günü Erdoğan’ın iktidarını uzatabileceği ve giderek daha baskıcı bir rejime gidebilecek seçimlerde oy verecek” yorumu yapılırken, “Bu seçim sadece Türkiye’yi kimin yöneteceğini değil, nasıl yönetileceğini de oylayacak. Son 10 yıl içerisinde Türk Lirası büyük bir değer kaybı yaşadı. İlk turdan çıkan sonuçlar milliyetçilerin beklenenden daha büyük bir destek gösterdiğini ortaya çıkardı” denildi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Ata İttifakı’nın ilk turdaki adayı Sinan Oğan’ın farklı adayları desteklediğini hatırlatan Reuters, seçmenin beşte birine denk gelen Kürt seçmenin ise Kılıçdaroğlu’na yakın olduğunu aktardı. İlk turda Kılıçdaroğlu’nu açıktan destekleyen HDP’nin ikinci turda da isim vermeden Kılıçdaroğlu’na destek verdiği hatırlatıldı

BBC: BABALA TV İYİ BİR HAMLEYDİ

İngiliz kamu kuruluşu BBC de seçimlerle ilgili kapsamlı bir derleme yaptı. “Türkiye’deki seçimler: Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oylar için son kez mücadele ediyor” başlığının kullanıldığı haberde, “Erdoğan 20 yıllık iktidarını uzatmaya çalışırken Türkiye’deki seçim yarışının son saatleri giderek ekşidi” denildi.

Kılıçdaroğlu’nun kritik oylama öncesinde milyonlarca Suriyeliyi ülkelerine gönderme vaadinde bulunduğu hatırlatılırken, “Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu nefret söylemi ile suçladı ve Kılıçdaroğlu’nun zaferinin teröristler için bir kazanım olacağını söyledi” ifadelerine yer verdi.

Haberde, “Cumhurbaşkanı favori gösteriliyor fakat muhalefet farkın geçilemeyecek boyutta olduğuna inanıyor. İlk turda oy vermeyen 8 milyon seçmen ya da seçimde üçüncü olan milliyetçi adaya oy verenler sayesinde buna ulaşmayı amaçlıyorlar” denildi.

BBC’deki haberde, Kılıçdaroğlu’nun bu hafta katıldığı YouTube’daki Babala TV isimli kanaldaki programına da dikkat çekildi. Haberde, “85 milyonun yaşadığı Türkiye’de en son verilere göre yayın 24 milyon izlendi. BBC’ye konuşan Mehtap isimli İyi Parti’den bir gençlik kolları üyesi, “Babala TV’ye çıkmak ilk turda oy vermeyen birçok genç seçmeni etkiledi” yorumunu yaptı.

BBC, “Türk medyasının yaklaşık yüzde 90’ını kontrol eden Erdoğan karşısında Babala TV’ye çıkmak akıllıca bir hareketti” ifadesine yer verdi.

AL-JAZEERA: KILIÇDAROĞLU’NUN YENİ STRATEJİLERİ

Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera, seçim ile ilgili bir canlı yayın yaparken, Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda seçtiği stratejileri mercek altına aldı.

Haberde, “Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı yenmek için yeni stratejileri” başlığı kullanılırken, “İlk turdan sonra Kılıçdaroğlu rakibini yenmek için yaklaşımını değiştirdi” denildi.

Analizde, Kılıçdaroğlu’nun yeni 5 stratejisi şöyle sıralandı:

1- Mülteci karşıtı duruş

2- İmaj değişikliğine gitti

3- Erdoğan’ın bariz bir rakibini seçim kampanyasına kattı

4- Sandık güvenliğini artırdı

5- Seçmen tabanını güçlendirdi

İlginizi Çekebilir Reuters analizi: Kürtler, Erdoğan’ın seçilmesinden endişeli

İlginizi Çekebilir Financial Times'dan seçim öncesi ekonomi analizi: Erdoğan seçilirse...

İlginizi Çekebilir Washington Post’tan Türkiye seçimi analizi: Dünyada adil olmayan seçim trendi büyüyor

İlginizi Çekebilir Seçim analizi... Üst düzey Türk yetkili konuştu: Erdoğan'dan neredeyse nefret ediyorlar

İlginizi Çekebilir Reuters’tan çarpıcı Türkiye yazısı: ‘Bu seçim Gezi’nin adaleti için bir şans’

İlginizi Çekebilir İngiliz medyasından seçim yorumu: Erdoğan'ın aşil topuğu...