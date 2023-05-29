Erdoğan’a liderlerden tebrik mesajları geliyor

Dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan’ı tebrik ederek Türkiye ile BM arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, “Ülkelerimizi tarihi dostluk ve dayanışma bağları birleştiriyor. Bu kapsamlı işbirliği stratejisi daha da gelişecektir” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turundaki ikna edici zaferinizden dolayı sizi içtenlikle kutlamaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye, açık, rekabetçi ve demokratik bir seçim örneği göstermiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı.

Demokrasi iradesine dayanarak sağladığı siyasi başarı ve zaferden dolayı Erdoğan'ı yürekten tebrik eden Berdimuhamedov, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecekte devlet işlerinde büyük başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, tebrik mesajında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı sizi kutlamama izin verin.” ifadesini kullandı.

Türkiye ve Almanya arasındaki yakın insani, ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Steinmeier, “Birlikte ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin pekiştirilmesine katkıda bulunabilirsek bundan memnuniyet duyarım. Dünyada karşılaştığımız zorluklar bunu daha da önemli kılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında “Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı en içten dileklerimle kutluyorum. Endonezya-Türkiye arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığı, halklarımızın yararına sürdürmeye ve güçlendirmeye hazırız.” ifadelerine yer verdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısından ötürü tebrik ederim. Ülkelerimiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi, Kanadalılar ve Türk halkı için ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum” mesajına yer verdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, son cumhurbaşkanı seçimlerinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Türkiye, önemli bir bölgesel ve küresel oyuncu olarak yapıcı rol oynamaya devam edecektir. Malezya, mevcut mükemmel ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Türkiye ile yakın işbirliği içinde çalışmayı dört gözle beklemektedir” ifadelerini kullandı.

ALBANESE: İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Avustralya ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostane ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum” mesajına yer verdi.

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hindistan ile Türkiye arasındaki bağların ve küresel sorunlardaki işbirliğinin gelecekte de gelişmeyi sürdüreceğine güveninin tam olduğunu belirtti.

ARJANTİN’DEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter’dan tebrik mesajı paylaşarak, “Yeniden seçilmesi vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum. Halklarımızın faydasına çalışmaya devam etmemizi, uydu, nükleer tıp ve madencilik alanlarında işbirliğinin pekiştirilmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez de Twitter hesabındaki paylaşımında, “Seçim zaferi ve yeni dönemi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan’ı ve demokratik görevini yerine getiren Türk halkını tebrik ederiz.” mesajına yer verdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından Erdoğan’ı tebrik ederek, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi vesilesiyle Recep Tayyip Erdoğan’ı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını ilerletmeye devam etme isteğimizi yineliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından Erdoğan’ı kutlayarak, “Kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkının demokratik iradesini ve yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor, dostluk bağlarımızı ve işbirliğimizi teyit ediyoruz.” mesajını paylaştı.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından, iki ulusun faydası için müşterek çalışmaya devam etme temennisinde bulunarak, “Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçen, barışçıl ve demokratik şekilde iradesini ortaya koyan Türk halkını kutluyoruz.” ifadesini kullandı.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’deki demokratik seçimleri tekrardan kazandığı için Recep Tayyip Erdoğan’a en içten tebriklerimi sunuyorum. Ülkelerimiz arasındaki müreffeh ilişkilerin, gösterilen yolda sıkı şekilde devam edeceğini görüyorum.” mesajına yer verdi.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Twitter hesabından Erdoğan’ı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kutlayarak, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının güçlendirilmesi hedefine işaret etti.

Abinader, “Türkiye’de yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı, Dominik hükümeti adına tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, seçimlerdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telgrafı gönderdi.

Kral Abdullah, telgrafta iki ülke ve halklarının çıkarına hizmet edecek, bölgesel ve uluslararası barışın, refahın geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başarı, Türk halkına daha fazla ilerleme ve refah temennilerini iletti.

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Daha fazla barış, refah ve ilerleme için iki ulus arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz.” mesajına yer verdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaptığı açıklamada, Erdoğan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı dört gözle beklediğini belirtti.

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, “Madagaskar-Türkiye işbirliği çok yaşasın.” mesajı paylaşarak, iki ülkenin birlikte çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Erdoğan’ı en kalbi duygularla tebrik ettiğini belirten Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, kendisiyle iki ülke ilişkilerini ilerletmeye hazır olduğunu kaydetti.

Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke halkları arasındaki dostluğu büyütmeye gayret edeceklerine dikkati çekti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından seçimlerdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO Zirvesi’nde karşılamak ve ittifak güvenliğini güçlendirip Ukrayna’ya başarılı olmasında yardım etmek için sabırsızlandığını belirten Nauseda, “İttifak birliği bizim gücümüzdür.” değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhely, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zejka Cvijanovic, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik edenler arasındaydı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı iletmişti. (AA)