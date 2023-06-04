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Erdoğan’dan Hindistan’daki tren kazası için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Odisha eyaletindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

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Erdoğan’dan Hindistan’daki tren kazası için taziye mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hindistan’ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine, şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan’ın yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Hindistan’ın Orissa eyaletinde önceki iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana gelmişti. Kazada, 294 kişi ölmüş, 900’den fazla kişi yaralanmıştı.

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