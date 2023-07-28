Erdoğan’ın ardından Sisi de Putin’i ayakta bekletti

Rusya lideri Putin’in Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi ayakta beklediği anlar sosyal medyada tartışma yarattı. Ukraynalı yetkililer, görüntünün Erdoğan’ın Putin’i beklettiği anları hatırlattığına dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah el Sisi'yi uzun süre ayakta beklediği anlar gündem oldu.

Ankara-Kahire hattında ilişkilerin normalleştiği bir dönemde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, dün gerçekleştireceği bildirilen Ankara ziyaretini erteleyerek St. Petersburg'daki Rusya-Afrika zirvesine katılma kararı almıştı. Putin ve Sisi, dün zirve öncesi Konstantinovskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Mısır Cumhurbaşkanı'nın Putin'i beklettiği anlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Putin'in Sisi'yi uzun süre ayakta beklediğini belirterek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Putin, elleri arkasında sessizce odada dolanırken ve masayı düzeltirken görülüyor.

UKRAYNA’DAN ERDOĞAN GÖNDERMESİ

Geraşenko, bunun yabancı liderlerin Putin'i beklettiği ilk olay olmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Putin'i bekletmesine göndermede bulundu. Erdoğan da geçen sene temmuz ayında Tahran'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinde Putin'i uzun süre bekletmiş, bunun daha önce Rusya liderinin Türk heyetini beklettiği olaya “misilleme” olabileceği öne sürülmüştü.

2020'de Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya giden Erdoğan ve heyeti dakikalarca beklemiş, devlet televizyonu Erdoğan'ın sıkılmış halini çekerek ekranın altına da sayaç yerleştirmişti.

Putin'in geçmişte de birçok lideri dakikalarca bekletmesi “strateji” olarak yorumlanmıştı.

YILLARCA O BEKLETİYORDU

Sosyal medyada yer alan yorumlarda, son dönemde Ukrayna'daki savaş ve Wagner'in isyanı nedeniyle zor günler geçiren Putin'in bu defa “bekleyen taraf” haline geldiği belirtildi.

ABD basını da son dönemde itibarı yara alan Putin'in bir dönem en yakın müttefiki olarak görülen Erdoğan'la ilişkilerinin son dönemde yara aldığı yorumunu yaptı. Erdoğan'ın Batı'ya yaklaştığını yazan Newsweek dergisi, Putin'in de yeni müttefik arayışına girdiğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili Kremlin'den açıklama

İlginizi Çekebilir Putin, on binlerce ton tahılı ücretsiz gönderecek