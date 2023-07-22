Ermenistan: Yeni savaş olasılığı çok yüksek

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşması yapılmazsa yeni bir savaşın "çok olası olduğunu" belirtti.

Sozcu.com.tr

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülkenin barış anlaşması yapamaması halinde Azerbaycan ile yeni bir savaşın “çok olası olduğunu” söyledi.

Fransız AFP haber ajansıyla yaptığı röportajda Paşinyan, “Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve iki ülkenin parlamentoları tarafından onaylanmadığı sürece, elbette Azerbaycan ile yeni bir savaş çok olasıdır” dedi.

İki ülke arasında 2020’de patlak veren Dağlık Karabağ savaşı 1,5 ay sürmüştü. Son aylarda Ermenistan ve Azerbaycan, kalıcı bir barış anlaşması için yoğun diplomasi arayışına girmiş olsalar da sınır çatışmaları sürüyor ve görüşmelerde henüz önemli bir ilerleme kaydedilemedi.

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