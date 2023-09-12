Esad’ın en güvendiği ismin paylaşımı olay yarattı: Paris’te resmi temasta bulundu

Savaşın ve kaosun bitmek bilmediği Suriye'de Devlet Başkanı Esad'ın en güvendiği isimlerden biri olan Ömer el-Aroub'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar kriz çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın en güvendiği isimlerden biri olarak bilinen ve Baas Tugayları’nın ikinci ismi olarak tanınan Ömer el-Aroub’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Savaş suçu yöneltilen Baas Tugayları’nın ikinci adamı olan ve Esad’la da fotoğrafları bulunan el-Aroub’un geçen haftalarda Fransa’nın başkenti Paris’e elini kolunu sallayarak gittiği öğrenildi. Fransız medyasında yer alan haberlerde el-Aroub’un Suriye Paralimpik Komitesi başkanı olarak 24 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında Paris’e gittiği belirtildi.

OLİMPİYAT KOMİTESİ AÇIKLAMA YAPMADI

Suriye’nin gelecek yıl yapılacak etkinliğe katılacak bir takımı olduğu resmi olarak teyit edilirken, Fransız medya kuruluşu TF1, el-Aroub’un bu toplantıya katıldığını doğruladı. Avrupa’da yayın yapan bazı Suriyeli muhaliflere yakın medya kuruluşları da el-Aroub’un Esad ile çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra kamuflajlı fotoğraflarını da paylaştı.

El-Aroub’un yönetimindeki askerlerin Suriye’de işkence ve katliam yaptıklarına dair iddialar yerel medyada yer alırken Paris’teki Olimpiyat Komitesi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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